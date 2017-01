THYHOLM: Hvis pengene er små, og du er villig til at flytte ud på landet, så er det muligt at skaffe en bolig til under 100.000 kroner.

Boligsitet boligsiden.dk har fundet frem til det billigste hus, der her i januar er sat til salg, og der er faktisk to huse, der er lige billige. Det ene af dem ligger i Nordjylland - nærmere bestemt i Thyholm. Og prisen, den er overkommelig: 275.000 kroner er huset udbudt til salg for.

Således lyder beskrivelsen på boligsiden.dk:

Nørregade 12A, Hvidbjerg, 7790, Thyholm

Udbudpris: 75.000 kr.

I Hvidbjergs bymidte på Thyholm, er der mulighed for at opføre et nyt, lille hus på den blot 355 kvm store grund. Selve boligen på 127 kvm står klar til nedrivning - der er dog ingen byggepligt. Huset, der er opført i 1890 er sammenbygget med nabohuset.

Ikke klar til indflytning

Huset er med andre ord ikke nødvendigvis indflytningsklart, men til 75.000 kroner er der måske også lidt til at skyde med - hvis man altså vil til Hvidbjerg i Thyholm.

- Et hus i det prisleje er meget sjældent indflytningsklart. Så hvis du overvejer at byde på en af de helt billige boliger, er det bestemt en fordel, hvis du er ferm med en hammer eller drømmer om at rive ned og bygge nyt, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Det andet lige så billige hus ligger også i det, der kaldes udkanten af Danmark, nemlig i Nakskov på Lolland, hvor der ligeledes er et hus til salg til 75.000 kroner.

Du kan læse hele boligsiden.dks historie om de billigste huse her