Ehlers laver point for femte NHL-kamp i træk

Mikkelsen: Thomasberg bliver god for Hobro

- Vi har set tidligere, at det ikke behøver at betyde så meget. Vi har selv spillet nogle rodede testkampe og så alligevel leveret på højt niveau i slutrunden, siger Landin.

Der er grund til dansk optimisme, men Landin løfter alligevel pegefingeren. Opvarmningskampene er ikke nødvendigvis et pejlemærke for, hvordan tingene udvikler sig, når det bliver alvor.

- Men vi skal være tilfredse med, at vi ikke har overbelastet nogen, tværtimod er stort set alle kommet godt i gang. En spiller som Michael Damgaard ser eksempelvis rigtig skarp ud, konstaterer Niklas Landin.

Det startede lidt tungt mod Ungarn, der dog alligevel blev slået 24-21. Siden blev tempoet skruet i vejret i timålssejren over Egypten, og det hele blev afsluttet med en festlig 34-26-gevinst mod Island.

Målmand Niklas Landin kan ikke erindre, at en forberedelse til en slutrunde nogensinde er gået så glat som denne.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies