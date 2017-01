PARIS: Danmark vandt nøglekampen i den indledende pulje ved VM med 27-25 over Sverige, og det skyldtes især en velspillende målmand i Niklas Landin.

NORDJYSKEs håndboldekspert Anders Thomsen er ikke i tvivl om, at målmanden skal have de største roser efter sejren.

- Mikkel Hansen var kun halvskarp på sine afslutninger, Henrik Møllgaard begyndte at skyde på mål igen, og Kasper Søndergaard meldte sig ind i VM turneringen med den hidtil bedste kamp fra hans side. Men forskellen i dagens duel skal findes i af Niklas Landin rullede ned og lukkede buret af. Det blev som spået tæt og intenst, men Mikkel Hansen og Co. holdt hovederne kolde i de afgørende minutter. Måske var det også lige den manglende erfaring hos vores naboer som hjalp til. Det tager vi med, siger Anders Thomsen.

Han giver følgende karakterer:

Danmarks top 3:

Niklas Landin - Karakter 6

Den mand er unik. Med Mads Mensah ude var det endnu vigtigere at Niklas Landin kunne hjælpe med at lukke den danske defensiv ned. Og allerede efter de første 30 minutter havde han da også pillet de dygtige svenske fløje ned på en scoringsprocent på 33% og holdt ellers scoringssikre Andreas Nilsson på 0%. Den stil fortsatte Niklas Landin sådan set bare med, også som rutinerede Niklas Ekberg fik lidt hul på Landin-fortet i anden halvleg.

Morten Olsen - karakter 5

På en dag hvor den absolutte stjerne Mikkel Hansen ikke funklede som vanligt, så var det endnu mere vigtigt at Danmarks nu fortrukne playmaker spillede - og tilmed spillede en god landkamp. Morten Olsen satte fra start tempo i spillet og viste flere eksempler på at mand-mand spillet også er noget han mestrer. Vi krydser alle fingre for, at han ikke mærker noget til sin skade efter kampen og at han kan styre angrebsspillet i de kommende kampe.

Kasper Søndergaard - Karakter 5

Efter åbningskampen var han "dagens skuffelse med en karakter på 2, men i dag var Kasper Søndergaard on fire fra start. I samspillet med Morten Olsen og Mikkel Hansen kom det tempo som gør Kasper Søndergaard farlig - såvel som afslutter, men også som manden med sidste hånd til den afgørende frispilning. Vigtigheden af Søndergaards spil var vel bedst eksemplificeret ved, at han selv på den lange udskiftning i anden halvleg var inde i den afgørende fase, hvor han trak et vigtigt straffekast og ikke mindst serverede bolden til Hans Lindberg som sikrede Danmark den vigtige sejr.

Dagens skuffelse

Michael Damgaard - Karakter 1

Han skal ikke have skylden for at Sverige kom tilbage i kampen allerede fra anden halvlegs begyndelse, men hans spil og fejl bliver kostbare. Endnu en kamp med udisciplinerede aktioner i sit spil og tilmed igen i perioder hvor Danmark var i undertal. Det er som sådan ikke farligt at bryde ud at spillets rytme engang imellem, men i undertal er det dumt blandt andet, fordi ingen af medspillerne kan være indstillet på at søge retur, og derfor bliver fejlene i disse perioder tydeligere.

Landstræneren

Gudmundur Gudmundsson - Karakter 4

Han har sikkert haft mange tanker om hvem der skulle løse hvilke opgaver i forhold til, om blandt andre Morten Olsen kunne spille eller ej, ligesom kombinationsmulighederne i det danske forsvar formentlig også har været vendt nogle gange. Engageret som altid, men med lidt for meget fokus på de to dommere.

0 = tag dig sammen

1 = dårlig

2 = under middel

3 = middel

4 = over middel

5 = glimrende

6 = verdensklasse