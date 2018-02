Landmænd i fælles front mod ulven

NORDJYLLAND: Ulven er en stor trussel for husdyrene i Danmark. Det er tre nordjyske foreninger blevet enige om, og derfor er de nu gået sammen i kampen for at få lov at regulere ulven, når den truer deres husdyr.

- Vi vil gerne bakke op omkring landbrugs- og fødevareministerens udmelding om, at ulven skal reguleres. Men nu vil vi også gerne snart se noget handling, siger Per Laursen, formand for Dansk Kødkvæg.

Udover Dansk Kødkvæg er det Kødkvægsforeningen Himmerland og Agri Nord, der nu går sammen for at få lov til at beskytte deres husdyr mod ulven.

De tre foreninger foreslår, at alle med jagttegn får lov til at regulere ulven, hvis den kommer i nærheden af husdyrene.

Frygt for selvtægt

De mener, at det er vigtigt, at der snart kommer nogle regler på området.

- Hvis der ikke kommer regler, så frygter jeg, at der bliver begået selvtægt, og det vil vi gerne undgå, siger Jens Verner Pedersen, formand for Agri Nords kvægbrugsudvalg.

De tre foreningers formænd frygter for deres dyr. De fortæller, at det både skyldes, at ulven dræber kalve, får og potentielt føl og geder på bestialsk vis, og at ulven stresser dyrene ved dens tilstedeværelse. Det gælder især kødkvæg og malkekøer, der går ude i det åbne land, men også malkekøer, der går i store, åbne stalde.

- Stressede dyr kan blive så skræmte, at de springer i moser og åer af ren og skær frygt, siger Ulrik Lund, formand for Kødkvægsforeningen Himmerland.

- Vi kan simpelthen ikke finde os i truslen fra de dyr. Vi værdsætter dyrevelfærd rigtig højt, og vi kan ikke være tjent med, at ulven truer vores dyr.

Han nævner, at en flok skræmte kreaturer, der løber gennem hegnet, også kan være en kæmpe fare for trafikken, samt at det både kan være en økonomisk og personlig belastning.

- Mange af vores medlemmer har kødkvæg, får, geder eller heste som deres hobby, og det er nærmest kæledyr for hele familien. Det har derfor store menneskelige konsekvenser for de familier, der finder deres dyr skambidt ihjel, siger Ulrik Lund.