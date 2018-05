Landmændenes afgrøder tørster under den bagende majsol

Det er efterhånden længe siden, at himlen har buldret over Danmark, og regnen er faldet i tilstrækkelige mængder på landmændenes marker.

Det skaber problemer, for afgrøderne tørster, og det kan have konsekvenser for høsten, fortæller Troels Toft, der er sektordirektør for planter i Seges, der er et videnscenter for landbrug under Landbrug & Fødevarer.

- Vi kan se, at der er dele af landet, hvor man er hårdere ramt end andre steder. Man er hårdest ramt på den nordlige del af Djursland, Nord- og Midtsjælland og Bornholm.

- Men jo flere dage der går, jo værre bliver det, og desto mere breder det sig. Får vi ikke vand inden for den næste uge eller 14 dage, så bliver det et ganske alvorligt problem, lyder hans vurdering.

Det har været en usædvanligt tør maj, hvor der har været mange solskinstimer, og knap så mange regndråber, som måneden ellers plejer at byde på.

- Afgrøderne bliver tørkestressede og begynder at smide nogle af bladene. Det giver et dårligt udbytte, når vi kommer til høst, forklarer Troels Toft.

Derfor vander landmændene på livet løs for at minimere skaderne. Men det er ikke alle, som har mulighed for at vande deres afgrøder, og for dem er den manglende regn yderst kritisk.

- Der er områder i landet, hvor man har mulighed for at kunstvande. Men der er også andre områder, hvor det ikke kan lade sig gøre.

- Og der må man jo bare bede til de højere magter om, at der kommer noget vand hurtigst muligt, siger Troels Toft.

Det er særligt kornafgrøden vårbyg, der bruges til foder, som er udsat i det tørre og solrige vejr. Det sås som regel i foråret og høstes om sommeren.

- De afgrøder, som er sået i foråret, har ikke nået at udvikle et ordentligt rodsystem, så de er mere modtagelige over for tørkestress, fortæller sektordirektøren.

Der forventes blot at falde 13 millimeter regn i hele maj måned, vurderer Danmarks Meteorologiske Institut. Der plejer at falde 49.

