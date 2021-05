Nordjysk landmand er med til at forbedre høsten i Uganda

ØSTER BRØNDERSLEV: Højt specialiseret landbrugsudstyr og viden fra Øster Brønderslev kommer nu cirka 3000 landmænd i landdistrikter i Uganda til gode.

Visti Møller, der driver gården Gl. Buurholt i Øster Brønderslev, er gået ind i et samarbejde med to andre danske landmænd, Danida og NGO’en Access2innovation i Aalborg om et projekt, der skal gavne landbruget og fødevarerne i Uganda.

Han peger selv på eventyrlyst og udlængsel som de drivende faktorer bag hans engagement.

- Jeg har ingen ambitioner om at blive rig på det, men jeg vil gerne blive rig på oplevelser og prøve at gøre en forskel i forhold til at lave bedre fødevarer, fortæller Visti Møller.

Og oplevelserne er han allerede godt i gang med. Det ny samarbejde indebar, at Visti Møller i marts var på besøg i Uganda, hvor han mødtes med de folk, han skal arbejde sammen med.

Det medførte en hel del coronatest og karantæne, men han ville ned og se det.

- Jeg ville virkelig gerne bruge den tid. Det er svært at lave noget, hvis man ikke har været der. Jeg var simpelt hen nødt til at komme ned og snakke med dem, fortæller han.

For Visti Møller, der ikke har været i Afrika før bortset fra en tur til Sydafrika, var det en stor oplevelse at være i Uganda.

- Det var fantastisk. Det er en tidligere engelsk koloni, så alt kører på engelsk, fortæller Visti Møller, der melder om stor venlighed og hjælpsomhed hos de folk, han mødte.

- De er utroligt ærlige og meget interesserede i at få den hjælp. Vi mødte repræsentanter for 800 små møller, fortæller han.

Projektet har fået 8,8 millioner kroner fra puljen DMDP (Danida Market Development Partnership Programme).

Access2innovation er tovholder på hele projektet og var også med på besøget i Uganda, hvor Visti Møller også mødte den nøgleperson, der bliver projektets mand i Uganda.

Problemer med kornet

Det, man har forstand på på Gl. Buurholt i Øster Brønderslev, og som landmænd i Uganda kan få glæde af, handler om korn.

I Uganda har man store udfordringer med sit korn - der kan gå svampe og toxiner i det.

- Det dør der flere af, end der dør af malaria. Kornet er for vådt, og så går der svampe i det, fortæller Visti Møller, der også peger på, at flere nabolande af den grund har stoppet import af korn fra Uganda.

Nu er det så planen, at en mobil mølle fra Øster Brønderslev skal til Uganda, hvor den kan behandle korn fra omkring 3000 landmænd.

Det er ikke en mølle som man klassisk forestiller sig, men det er en stor, containerlignende vogn med teknologisk udstyr i. Her kommer kornet ind, og det løber igennem sorteringssystemer, hvor det bliver sorteret i forskellige størrelser, og skidt bliver renset fra.

- Det, vi gør, er, at de får en maskine opført, som fungerer som en komplet fabrik, opsummerer Visti Møller.

Gl. Buurholt er eksperter i at samle det hele i en effektiv mobil mølle, som kan behandle landmændenes korn.

En af de andre landmænd i projektet bidrager med en silo, der tørrer kornet på en god måde. Den silo skal indgå i den mobile mølle, og det skal gøre, at kornet tørrer bedre, så der ikke går svampe i det.

Den tredje danske landmand leverer stenkværne til mel som sikrer, at næringsstofferne bliver i fødevarerne.

Gl. Buurholt leverer også udstyr til den mobile mølle, som kan rense og sortere hvede, majs eller ris, så det bliver til såsæd, og det betyder, at man kan hæve udbyttet på marken. Og det kan gøre en stor forskel.

- Det kan simpelt hen betyde, at man kan høste nogle flere kilo. Jo større og finere frø, man planer ud, jo større rodnet laver planten, og det giver noget i toppen, når der skal høstes. En større kerne giver et større rodnet og dermed et større udbytte, forklarer Visti Møller.

Planen er, at den mobile mølle skal køre rundt og stå i lokale korncentre i forskellige landsbyer.

- Hver landsby har sit kooperativ, hvor de har et korncenter, og der kommer vi til at være, fortæller Visti Møller.

Dermed kan landmændene komme og få renset og malet deres korn, som kommer ud som mel i den anden ende af maskineriet.

- Dét, der akut er brug for, er at få madstandarden op og få kornet sorteret, fortæller Visti Møller.

Høster to gange om året

Forholdene for at dyrke jorden er noget anderledes i Uganda, end de er i Øster Brønderslev. Fx er der konstant varme og masser af sol i Uganda.

- Hver gang man stikker noget i jorden, gror det 24 timer i døgnet. Det vælter bare op. Der er 20 grader om natten og 28 om dagen, fortæller Visti Møller.

Victoriasøen, som er halvanden gange så stor som hele Danmark, ligger også i området, og den har den funktion, at den samler alt regnvand op, der falder i området, hvorpå det løber videre ud i Nilen.

- Der er enormt frodigt og regnfuldt i det område. Der er så frodigt, at de kan høste to gange om året, fortæller Visti Møller.

I dag har landmændene i Uganda maskiner af ældre dato til at håndtere høsten med, men når de får den topteknologiske mobile mølle, vil det komme til at gøre en forskel.

- Det kommer til at gøre, at de kan handle og sælge deres afgrøder, opsummerer Visti Møller.

En del af det hele er også, at landmændene i Uganda bliver trænet i at bruge det nye udstyr - det omfatter også bedre adgang til at låne penge, og så skal det gerne skabe nogle flere jobs.

Den mobile mølle skal nu bygges op i Øster Brønderslev, og det ventes, at den kan komme i drift i Uganda til november eller december.