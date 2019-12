Nordjysk landmand og dyrlæge straffes for vanrøgt: Grise havde ætsninger og åbne sår

HJØRRING:Mens en 30-årig svinepasser og driftsleder kan ånde lettet op med en frifindelse, har en landmand og en dyrlæge i Nordjylland fået en plet på deres straffeattest.

De to mænd på henholdsvis 61 år og 67 år har begge fået betingede domme for deres rolle i vanrøgt af flere hundrede grise.

Det har Retten i Hjørring afgjort fredag.

Sagen om grise med arvæv, åbne sår, hudbetændelse og ætsninger går tilbage til 2016.

Skaderne på grisene fra en besætning i Brønderslev i Nordjylland blev opdaget, dels da svinene blev kørt til slagtning, dels i forbindelse med et tilsynsbesøg på gården. Antallet af grise med skader i huden var mindst 270.

I alt 1100 grise blev således ifølge tiltalen behandlet groft uforsvarligt, efter at staldene på besætningen i Brønderslev i august 2016 var blevet rengjort med et ætsende stof kaldet hydratkalk.

Det er et anvendt middel til desinfektion i landbruget, men fordi det er ætsende, skal det skylles væk efter brug.

På besætningen i Brønderslev sikrede man imidlertid ikke, at stoffet var skyllet væk. Så da 1000 smågrise blev indsat til opfedning i staldene, fik en del af dem det ætsende middel på sig.

Den nu 61-årige besætningsejer er dømt for at have behandlet grisene groft uforsvarligt. Han er blevet idømt en betinget dom på 60 dages fængsel og 80 timers samfundstjeneste.

Desuden har han fået frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget have med produktionsdyr at gøre i tre år.

Dyrlægen, der var fast tilknyttet besætningen, er blevet idømt 40 dages betinget fængsel. Han var tiltalt for ikke at have udvist omhu og samvittighedsfuldhed i sit arbejde.

Blandt andet fordi han i efteråret 2016 ikke løbende evaluerede forholdene i svinebesætningen i Brønderslev og ikke gav tilstrækkelig behandling til dyr med skader fra ætsning.

Desuden var han tiltalt for medvirken til grovere uforsvarlig behandling af grisene - til dels med karakter af mishandling.

