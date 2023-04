Landsby vil selv: Åbner skole, børnehave og vuggestue

RAVNKILDE:Godt 60 borgere fra landsbyen Ravnkilde skrev torsdag aften historie, da de på en stiftende generalforsamling grundlagde Ravnkilde Børneunivers.

I ruinerne af en lukket folkeskole vil ildsjæle opbygge en kulturinstitution, der først og fremmest skal bevare en skole i byen, men som også er tænkt som et bankende hjerte af liv og fællesskab i en landsby, der for længst har demonstreret unikt sammenhold.

Således kunne initiativtagerne på mødet på Ravnkilde Skole fortælle, at den kommunale børnehave med adresse på skolen lukker 31. juli. Men mindre end en uge senere åbner Ravnkilde Børneunivers sin egen børnehave i selvsamme lokaler.

Forældre til 17 ud af de nuværende 18 børn i børnehaven har givet tilsagn om, at deres poder vil fortsætte i den nye børnehave.

Nu med vuggestue

Ambitionen stopper ikke der.

- Vi tror på, at vi til august også kan starte en integreret vuggestue i børnehaven, fortalte Mathilde Pedersen, der har været med i styregruppen.

Planen om også at tilbyde vuggestuepladser lanceres samtidig med, at Ravnkildes eneste kommunale dagplejer snart går på pension.

Hjemmeundervisning på skolen

Børneuniverset har købt landsbyskolen for beskedne 50.000 kroner og overtager 1. august.

Da Rebild Byråd i efteråret besluttede at lukke folkeskolen i Ravnkilde med blot 38 elever, skete det med så kort varsel, at forældregruppen ikke kunne nå fristen for at anmelde en ny friskole til Undervisningsministeriet med start efter sommerferien. Derfor kan friskolen først åbne i august 2024.

I september i fjor protesterede borgere i Ravnkilde over byrådets planer om at lukke folkeskolen. Foto: Bente Poder

Som et utraditionelt alternativ opfordres forældrene til at melde deres børn ud af folkeskolen for at hjemmeundervise dem. Men Ravnkilde Børneunivers vil arrangere fælles hjemmeundervisning på Ravnkilde Skole, så hverdagen bliver næsten som i dag.

Erik Mortensen fra styregruppen oplyser, at man har aftale med en lærer, der ansættes som pædagogisk leder. Vedkommende får støtte af flere pensionerede lærere, der vil arbejde frivilligt.

Kommune som lejer

De kommende ejere af Ravnkilde Skole håber på mange forskellige brugere og aktiviteter, som kan bidrage til driften af lokalerne. Lokalhistorisk Forening, borgerforeningen og idrætsforeningen IK Sylvia vil fortsat være lejere. Også menighedsrådet ønsker at bruge lokaler på skolen.

- Selv kommunen har spurgt, om de kan leje sig ind, fortalte Erik Mortensen.

Med den formelle stiftelse af Ravnkilde Børneunivers skal forældrene nu formelt tilmelde sig. Forældre til 11 elever har allerede givet tilsagn om, at de vil være en del af den fælles "hjemmeundervisning " i det kommende skoleår.

De officielle krav til en ny friskole lyder, at der skal være mindst 14 elever det første år og mindst 32 i skolens tredje år.

- Vi har beregnet, at hvis børnene fra børnehaven fortsætter i friskolen, har vi 31 elever i det tredje år, så det er nødvendigt at få indskrevet flere børn, konstaterer Erik Mortensen.

Måske kan Ravnkilde tiltrække elever fra andre byer. En tilhører henviste til Rebild Kommunes aktuelle planer om en ny skolestruktur, der kan betyde lukning af folkeskoler i flere andre byer.

På det stiftende møde lancerede Ravnkilde-borgerne også en støtteforening til det nye børneunivers. Herfra skulle der gerne flyde lidt økonomisk støtte til drift og aktiviteter.