Landsdækkende snevejr er på vej i kølig uge

KØBENHAVN:Kælk og skøjter kan igen blive taget i brug, når der er sne på vej til hele landet torsdag.

Det fortæller vagthavende meteorolog Mette Wagner ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Inden snevejret vender tilbage, venter en solfyldt begyndelse på ugen.

- Vi vågner op til ugens mest solrige dag. Der er steder, hvor der vil være fuld sol, mens det er overskyet andre steder, siger meteorologen.

Mandagens temperaturer er i den kølige ende, hvor det bliver varmest på Lolland, Falster og Møn med to graders varme. Det bliver koldest på Sjælland med tre-fire graders frost.

Derfor opfordrer DMI også morgenbilister til at køre efter forholdene, da der er risiko for rim- og isglatte veje.

I løbet af mandag bevæger et frontsystem sig over Nordsøen og kommer til landet tirsdag med slud og regn.

- Fronten ser lidt forkølet ud og har regnet meget af over Nordsøen, så der kommer kun regn og slud hist og her, siger Mette Wagner.

Temperaturen stiger en lille smule tirsdag til mellem frysepunktet og tre graders varme. Det bliver samme temperaturer om natten.

Natten mellem onsdag og torsdag kan der igen falde sne. Meget af det sne, der i sidste uge faldt i store dele af landet, er smeltet væk, mens der i Nordjylland stadig ligger et lag.

Snelandskabet ser dog ud til at vende tilbage.

- Vi får et pænt lag sne til hele Danmark. Det er usikkert, hvor mange centimeter sne der vil komme, men mellem to og fem centimeter, vurderer Mette Wagner.

Temperaturerne vil ligge mellem en grads frost og to graders varme.

Fredag kan der også falde sne, slud eller regn visse steder, inden det i weekenden lader til at blive en smule varmere.

Med lidt mere varme på vej forventer meteorologen, at sneen, der kommer torsdag, vil smelte igen.

Hun tilføjer, at det er for tidligt at spå om en hvid jul.

/ritzau/