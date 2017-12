Landsholdet forbedrer sig mest af alle fra 2016 til 2017

KØBENHAVN: Det danske herrelandshold i fodbold er det hold i verden, der har forbedret sig mest i 2017 i forhold til 2016, hvis man måler på indsamlede point til verdensranglisten.

Det viser den seneste verdensrangliste fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Danmark forbliver på en 12.-plads på listen, men da året er ved at være ovre, bliver holdet tildelt prisen for at være årets "Best Mover", som tildeles det hold, der har tjent flest point i 2017 i forhold til 2016.

456 point blev det til i kalenderåret, og Åge Hareides tropper er desuden ubesejrede i 14 måneder.

2017 kulminerede med den afgørende VM-playoff-kamp mod Irland på udebane, der sikrede Danmark billetter til VM i Rusland næste år med en 5-1-sejr.

Tyskland topper listen fortsat efter sejre i alle 10 kvalifikationskampe til VM, hvor holdet skal over og forsvare titlen.

Der er kun fem ændringer i top-50, og de er alle at finde udenfor top-30.

/ritzau/