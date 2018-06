Landsholdet leder efter angriber med VM-vinger

FODBOLD: Det danske landshold indleder lørdag VM mod Peru uden en boksangriber, der har mange mål i støvlerne.

Det er ni måneder siden, at Nicolai Jørgensen senest scorede på landsholdet, og i optaktskampene mod Sverige og Mexico er han efter pausen blevet udskiftet med talentet Kasper Dolberg.

Nicolai Jørgensen fornemmer dog stadigvæk, at det er ham, der bliver satset på mod Peru.

- Jeg håber og tror på, at jeg scorer i den første kamp.

- Min fornemmelse i forhold til at starte inde er god. I bund og grund handler det om, hvad træneren synes, er det bedste for holdet.

- I nogle kampe scorer vi rigtig mange mål, og i andre kampe er det sværere at skabe noget. Hvis man får et resultat, er det lige meget, hvem der har scoret, og hvem der ikke har scoret, siger Nicolai Jørgensen.

Feyenoord-angriberen har længe været landstræner Åge Hareides førstevalg i boksen, og angriberen slår fast, at han ikke kun er med for at score mål, men også for at binde spillet sammen.

- Åge har vist mig stor tiltro, og vi har skabt en rigtig god stime af kampe med det hold, som vi spiller med, siger Jørgensen med henvisning til landsholdets 15 kampe i træk uden nederlag.

Kasper Dolberg er godt tilfreds med sine indhop i testkampene mod Sverige og Mexico, og han er ikke taget til VM for at overtage Jørgensens plads.

- Nej, ikke som sådan. Jeg ved ikke, hvor meget tid jeg får til at bevise mig på banen. Jeg håber, at det bliver til så mange minutter som muligt, siger Dolberg.

- Jeg er med for at hjælpe holdet, hvis der bliver brug for det. Sådan ser jeg på det. Jeg skal suge til mig og tage alt med, jeg kan, siger Dolberg.

Assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson vil ikke afsløre, hvem der starter inde mod Peru. Han slår dog fast, at Nicolai Jørgensen har spillet så mange landskampe, at hans relationer til medspillerne er bedre.

- De er væsentlig bedre hos den ene frem for den anden, siger Tomasson.

- Nicolai har spillet en stor rolle i forhold til, at man kan spille bolden op på ham i kombinationsspillet.

Lige nøjagtigt, når det handler om angrebspositionerne, så kan et mål give en angriber så meget selvtillid, at der kommer flere.

- Vi har taget en del angribere med til VM, og vi ved, at en angriber kan pludselig flyve, hvis han får bolden i kassen. Det at kunne lave mål og få vinger er vigtigt, siger Tomasson./ritzau/