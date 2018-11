Landsholdet runder året af med endnu en nulløsning

AARHUS: Landstræner Åge Hareide og hans spillere kom igennem 2018 uden nederlag i ordinær spilletid.

Det står klart, efter at Danmark mandag aften spillede 0-0 mod Irland i Aarhus i den sidste gruppekamp i Nations League.

Kampen var reelt uden betydning, da det allerede inden stod klart, at Danmark rykker op på A-niveau, mens irerne degraderes til C-niveau i den næste udgave af turneringen.

Skulle der have været en vinder, skulle det ud fra spil og chancer have været Danmark.

Yussuf Poulsen og Nicolai Jørgensen brændte hver sin store chance efter pausen, og så var det uundgåeligt, at de to hold for tredje gang på et år og otte dage spillede 0-0 mod hinanden. Det var samtidig Danmarks femte nullert i 2018.

Før kampen havde landstræner Åge Hareide proklameret, at han gerne ville have Danmark til at blive bedre i det etablerede angrebsspil.

På det punkt lod danskernes spil stadig noget at ønske.

Som forventet var Danmark mest i boldbesiddelse, men det kneb med at skabe chancer.

Der gik hele 39 minutter, før der gik et sus igennem de 11.130 tilskuere i forbindelse med en målchance.

Peter Ankersens flade indlæg blev pareret af målmand Darren Randolph, så bolden havnede for foden af Nicolai Jørgensen, men hans afslutning blev blokeret af en forsvarsspiller.

Stort set alle irske angreb blev neutraliseret af et aggressivt dansk pres, som irerne havde meget svært ved at spille sig forbi.

Danmark havde skiftet ud på fem pladser sammenlignet med sejren over Wales i fredags, og i pausen lavede Åge Hareide endnu en ændring.

Her blev anfører Christian Eriksen skiftet ud til fordel for Lukas Lerager, og Mathias "Zanka" Jørgensen overtog anførerbindet, da også Simon Kjær, Kasper Schmeichel og Thomas Delaney var fraværende.

Det var fjerde gang på lige over et år, at de to mandskaber mødtes, og to af de første tre møder var endt 0-0.

Yussuf Poulsen fik alletiders muligheder for at aflyse et hattrick af nulløsninger allerede to minutter efter pausen, men fra nært hold tordnede han bolden langt over mål.

Danskerne havde formentlig fået besked på at sende flere langskud mod mål. Det var i hvert fald det, der skete i de første ti minutter af anden halvleg. Forsøgene blev dog enten blokeret eller røg forbi målrammen.

Også Christian Gytkjær blev sendt i aktion, men angriberen fra polske Lech Poznan slog ikke til, da han i sidste ordinære spilleminut fik chancen. Her sendte han bolden i sidenettet.

Inden havde hans angrebskollega Nicolai Jørgensen også muligheden for at få en helterolle.

Midtvejs i anden halvleg forærede forsvarsspilleren Richard Keogh bolden til Jørgensen. Målscoreren fra sejren over Wales viste dog ikke samme koldblodighed, da han sendte på stolpen på den store målchance.

Allerede ti minutter før tid, begyndte flere tilskuere at liste hjemme fra de kølige tribuner på Ceres Park, da de formentlig havde forudset, at resultatet ikke ville ændre sig.

