Målfarlige Mæhle: Landsholdet vælter i mål fra ny position

FODBOLD:Det ligner en taktisk genistreg, at fodboldlandstræner Kasper Hjulmand under sommerens EM-slutrunde ændrede fra fast at starte med en firebackkæde til i stedet at starte med en trebackkæde.

Afkastet har foreløbig været upåklageligt, og samtidig har formationsændringen fra 4-3-3 til 3-4-3 fået nye spillere til at stråle.

Det gælder særligt på wingbackpladserne i hver sin side af banen, hvor henholdsvis Joakim Mæhle, Jens Stryger Larsen og Daniel Wass har brilleret med evnen til at skabe uro, kreere chancer og lave mål, fordi deres defensive pligter er blevet færre.

Så sent som onsdag blev den vigtige VM-kvalifikationskamp hjemme mod Skotland netop afgjort af wingbacks, da Joakim Mæhle og Daniel Wass stod for målene i Danmarks 2-0-sejr.

- Det er vitalt, at vores wingbacks også kommer på måltavlen i forhold til diskussionen, om vi skal spille med to eller tre centrale stoppere.

- Nogen siger, at det er mere defensivt, når vi spiller med tre stoppere dernede, men det giver netop vores wingbacks frihed til at angribe, når der samtidig er en midtbane, som kan holde den offensive og defensive balance, siger landstræneren.

Han betoner sammenspillet og den indbyrdes forståelse mellem wingbacks og spillerne foran dem som nøglen til den aktuelle succes. Og det samarbejde kan blive bedre med tiden, så Danmark har et endnu farligere våben.

Med fire mål i løbet af 2021 har Joakim Mæhle vist, hvordan man spiller den i fodboldverden mere og mere udbredte position som wingback perfekt - også selv om højrebenede Mæhle er placeret i venstre side.

Som tidligere offensiv spiller i ungdomstiden passer det ham perfekt, at han kan suse frem konstant, hvor man som almindelig back i en firebackkæde skal være mere påpasselig.

- Hjulmand har givet mig en fri rolle på wingbacken, og det passer mig rigtig godt. Jeg kan både søge ind i banen, holde bredden og gå i dybden. Hjulmand bliver ved med at sige, at jeg bare skal afsted, og så må Thomas Delaney dække af for mig, og det stoler jeg på, at han gør, siger Joakim Mæhle.

Daniel Wass mærker samme frihed i højre side.

- Som wingback er det vigtigt at komme med i feltet, og den frihed passer mig godt. Jeg elsker at spille den position på landsholdet, siger Wass.

I løbet af årets foreløbig 12 landskampe har Joakim Mæhle scoret fire gange, mens Daniel Wass og Jens Stryger Larsen står noteret for en enkelt fuldtræffer hver.

Både Kasper Hjulmand og Joakim Mæhle medgiver dog, at wingbackernes målsnit bliver svært at opretholde over en længere periode.

- Man kan ikke forvente, at de holder den målfrekvens. Men jeg har set på Mæhle i et års tid, og det kommer ikke bag på os, at boldene lander hos ham, og at han scorer. Så han bliver svær at holde nede, siger Hjulmand.

Mæhle regner dog ikke med, at han skal til at være landsholdstopscorer.

- Jeg tør ikke sige, at jeg kan holde målsnittet, men det er da et imponerende snit, og jeg vil gøre mit for at holde det ved lige, siger nordjyden.

Med skarpladte wingbacks spiller Danmark lørdag ude mod Færøerne i VM-kvalifikationen. Opgøret begynder klokken 20.45 dansk tid.

/ritzau/