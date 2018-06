Landsholdet venter med vild VM-jubel

De danske spillere fejrede Danmarks første VM-avancement i 16 år forholdsvis afslappet, da dommeren tirsdag fløjtede 0-0-kampen mod Frankrig af.

Stille og roligt gik reserverne ind på banen, hvor de high-fivede og krammede holdkammeraterne. Det var en kontrast til den ukontrollerbare jubel i Dublin i november, da Danmark sikrede VM-billetten.

Vildere jubelscener må vente til senere i VM-turneringen.

- Vi jublede ikke på samme måde, fordi vi ikke fik sejren. Vi havde brug for det resultat, som vi fik, vi er super glade, men det er svært at juble fuldt ud efter en kamp, som vi egentlig gerne ville have vundet, siger Andreas Christensen onsdag eftermiddag.

Spillerne havde efter kampen i Moskva en lidt forsinket, men rolig flytur tilbage til VM-basen i sortehavsbyen Anapa.

På hotellet fik spillerne frie tøjler til at fejre avancementet med øl, men også her beherskede danskerne sig. Det siger angriberen Andreas Cornelius.

- De havde ikke fået bestilt øl til flyet, så det var lidt fladt, men vi fik lidt, da vi kom tilbage på hotellet, hvor vi hyggede os lidt.

- Der var ikke nogen regler for, hvor mange øl vi måtte få, det bestemte vi selv. Det var ikke en fest, det var mere bare lidt afslapning for at falde ned efter en kamp, og så sover man også lidt bedre, siger Cornelius.

Ifølge landstræner Åge Hareide er den beherskede fejring et udtryk for, at spillerne er sultne efter at nå endnu større resultater ved slutrunden.

- I går var der ikke nogen sindssyg jubel over at gå videre. Det var meget lavmælt, det var kontrolleret og roligt.

- Det viser, at vi ikke er tilfredse. Det er glædeligt, for nu får vi ny energi og lyst, når vi skal rejse videre på fredag, siger Åge Hareide.

Forsvarsspilleren Mathias "Zanka" Jørgensen giver landstræneren ret.

- Jeg føler, at der er en glæde over at gå videre over, og så er der en ærgerrighed for, at vi skal ud og opleve noget endnu vildere, siger "Zanka".

Søndag skal Danmark møde Kroatien i VM-ottendedelsfinalen i Nisjnij Novgorod.

/ritzau/