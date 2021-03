Landsholdet vil komme med Qatar-markering mod Moldova

FODBOLD:Spillerne på det danske fodboldlandshold vil i søndagens VM-kvalifikationskamp mod Moldova komme med en markering rettet mod fodbold-VM i Qatar.

Det oplyser Dansk Boldspil-Unions kommunikationschef, Jakob Høyer, på et pressemøde uden at oplyse om, hvad markeringen går ud på.

Han fortæller også, at det er spillerne og ikke DBU, som har besluttet, at der skal komme en markering.

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel ønsker heller ikke at fortælle, hvad den danske markering går ud på.

- I må se, hvad det er i morgen, siger Kasper Schmeichel.

- Vi er blevet placeret i en situation som spillere, hvor vi skal tage forholde os til noget, som andre har taget et valg om. Vi har ventet med at gøre noget for at blive klogere på diskussionen, vi har blandt andet haft et møde med Amnesty, og så har vi talt om, hvad vi kan gøre, siger landsholdsmålmanden

Ørkenstaten er stærkt kritiseret for ikke at overholde menneskerettighederne, hvilket blandt andet går ud over de migrantarbejdere, som bygger stadionerne til næste års VM-slutrunde.

Forsvarsspilleren Jannik Vestergaard mærker, at debatten om VM i Qatar er øget.

- Fokus er intensiveret de seneste uger og måneder. Helt generelt er der fra spillernes side på klub- og landsholdsplan en følelses af, at der bliver truffet beslutninger hen over hovedet på os

- Så en beslutning om at bringe VM til Qatar fylder da noget hos os spillere, specielt når vi bliver stillet til ansvar for den, siger Jannik Vestergaard.

De seneste dage har spillerne fra Norge og Tyskland med budskaber på deres t-shirts gjort opmærksom på, at menneskerettighederne skal overholdes. Også det hollandske fodboldlandshold har varslet aktion rettet mod VM i Qatar.

Landstræner Kasper Hjulmand er glad for, at landsholdsspillerne vil deltage i debatten om VM. Han vil dog gerne undgå, at debatten bliver skinger.

- Vi skal gøre hvad vi kan nu for at sende klare signaler til vores fodboldpolitikere lige nu. Der er tydelige tegn på, at der er et vindue til at få ændret nogle ting, siger landstræneren.

/ritzau/