Landsholdsback Joakim Mæhle skifter til italienske Atalanta

GENK:Den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle skifter fra belgiske Genk til den italienske klub Atalanta i Serie A.

Det oplyser Genk på sin hjemmeside.

Mæhle har tidligere været tæt på et skifte væk fra Genk, men det er altså først nu, at et skifte bliver en realitet.

Genk takker på sin hjemmeside for danskerens tid i klubben. Det er blevet til 130 optrædener for det belgiske mandskab.

De nærmere detaljer om skiftet fremgår ikke af Genks nyhed. Atalanta har tirsdag aften heller ikke bekræftet skiftet endnu.

Det norditalienske mandskab har imponeret over længere tid og er blevet nummer tre i den bedste italienske fodboldrække de seneste to sæsoner.

Holdet indtager i øjeblikket en syvendeplads i Serie A og har også kvalificeret sig til forårets knockoutkampe i Champions League. Her møder Atalanta den spanske storklub Real Madrid.

Den nordjyske back skiftede i sommeren 2017 fra AaB til Genk, hvor han gennem flere sæsoner var en profil.

I forrige sæson var han også med til at gøre holdet til belgisk mester.

Mæhle blev tilbage i august udtaget til landsholdet for første gang.

- Jeg er helt vild glad, også på min families vegne. De får også noget tilbage for alt det, som de har ofret, sagde han dengang til Genks hjemmeside.

Det var først, efter at den nuværende landstræner, Kasper Hjulmand, tog over fra Åge Hareide, at der blev plads til Mæhle på landsholdet.

- Jeg er ekstremt stolt over at være blevet udtaget. Det er min store drøm at repræsentere mit land en dag. Det er det, vi arbejder for hver dag.

Mæhle er indtil videre nået op på seks landskampe for Danmark.

