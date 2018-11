Dalsgaard: Vi kan altid spille 0-0 på dårlige dage

FODBOLD: Kun tre gange har en modstander scoret mod fodboldlandsholdet i 2018, og man skal helt tilbage til oktober 2016 for at finde et dansk nederlag i ordinær tid.

Det er kontinuiteten i det danske forsvar og tilliden landsholdsspillerne imellem, der danner grundlaget for de pæne statistikker. Det siger højrebacken Henrik Dalsgaard.

- Jeg føler, det er kontinuiteten, der er den helt store nøgle for os. Vi har en fornemmelse af, at vi altid har et solidt defensivt fundament, og så kan vi bygge videre på det.

- Det var værre, hvis vi kun var solide offensivt, for så ville vi blive mere svingende i præstationerne. Hvis ikke vi rammer dagen, kan vi altid spille 0-0. Det er fantastisk at gå ind til kamp med den viden.

- De offensive spillere kan tage også større risici, fordi de ved, at vi nok skal klare ærterne nede bagved, siger den tidligere AaB-spiller.

Han har ikke tidligere spillet på et hold, hvor der er en så stor selvtillid og tro på egne og sidemandens evner.

- Det giver noget selvtillid til os alle, at vi ved, at Schmeichel redder den, når de andre har et skud på mål. Vi er ikke i tvivl om, at han tager den, selv om vi selvfølgelig gør alt for at forhindre skud overhovedet.

- Jeg tror, at alle andre også tænker, at jeg nok skal klare det, hvis jeg har en mod en. Der er virkelig en tro på hinanden og på holdets spillestil. Det har der ikke været på samme måde på de andre hold, jeg har spillet på, siger Dalsgaard.

Med til historien om danskernes solide defensiv og lange stime af kampe uden nederlag hører også, at holdet i den anden ende også periodevist har problemer med at score.

Fraregnet vikarlandsholdets 0-3-nederlag i Slovakiet har Danmark en målscore på 12-3 i 12 landskampe i 2018. Fire gange har Danmark spillet 0-0.

- Nogle vil måske mene, at det har været lidt kedeligt, men som forsvarsspiller synes jeg, at det har været fantastisk.

- Hvis vi kan holde nullet, så er vi som minimum sikret et point og kan koncentrere os om at forbedre offensiven. Men uden det defensive fundament kunne alt det andet være ligegyldigt, siger Dalsgaard.

Selv har backen kun været med til at tabe en enkelt landskamp i ordinær spilletid. Det var i marts 2016, da Danmark tabte 0-1 ude til Skotland i en testkamp. Det var Dalsgaards og Åge Hareides anden landskamp.

/ritzau/