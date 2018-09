Landsholdskonflikt aflyser Jammerbugt-kamp

FODBOLD: Som følge af konflikten mellem DBU og Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale stillede DBU onsdag aften med et "vikarlandshold" bestående af 2. divisions-, serie- og futsalspillere, da de mødte Slovakiet i en venskabskamp.

Torsdag har DBU aflyst tre 2. divisionskampe i weekenden, herunder Jammerbugts kamp mod Tarup/Paarup IF, der havde fem spillere med i landsholdstruppen mod Slovakiet. De andre to kampe, der er blevet aflyst, er kampen mellem Vanløse og Middelfart og kampen mellem Avarta og HIK. Fællesnævneren er, at de tre kampe alle involverer mindst tre spillere, der var med på vikarlandsholdet mod Slovakiet.

Dermed tyder det lige nu på, at DBU regner med at give genvalg til vikarlandsholdet, når Danmark søndag skal møde Wales i Nations League - altså en betydende landskamp i modsætning til onsdagens kamp.