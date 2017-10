Landsholdsspiller: Vi ville indgå delaftale i onsdags

FODBOLD: Ifølge landsholdsmålmand Stina Lykke kunne fodboldlandskampen mellem Sverige og Danmark være blevet reddet af en delaftale.

Allerede i onsdags tilbød spillerne således Dansk Boldspil-Union at indgå en delaftale, men det var DBU ikke med på, siger Stina Lykke til TV2 Sport, efter parterne fredag har indgået en delaftale, der umiddelbart sikrer afviklingen af VM-kvalifikationskampen mod Kroatien tirsdag.

- Vi fremsatte forslaget til DBU onsdag aften, hvor der stadigvæk var en mulighed for, at vi kunne spille den her kamp (mod Sverige, red.). Det var inden Uefas deadline, men DBU valgte at aflyse kampen.

- Vi har ikke hørt noget argument fra DBU. Vi hørte først fra DBU dagen efter (torsdag), og der var der ikke noget at gøre, siger målmanden.

Hun glæder sig dog over, at kampen mod Kroatien bliver til noget.

- Vi har opnået det, at vi kan få lov til at spille kampen mod Kroatien, og så kan vi forhåbentlig opnå en permanent aftale bagefter, siger hun.

Forhandlingerne vil fortsætte efter tirsdagens kamp. Her vil Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Den Internationale Spillerforening (Fifpro) være mæglere.

- Vi har Fifpro og Uefa inde som mæglere, så jeg skal tro på, at det her kan lykkes, siger Stina Lykke.

Landsholdsspillerne møder ind i landsholdslejren fredag eftermiddag og træner i Ballerup.

/ritzau/