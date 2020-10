Joakim Mæhles skifte glippede: Blev løjet op i ansigtet

FODBOLD:Landsholdsspilleren Joakim Mæhle er skuffet over, at han ikke fik lov til at skifte belgiske Genk ud med franske Marseille i mandags.

Mæhle havde underskrevet kontrakten med den franske klub, men så forlangte Genk pludselig flere penge for den dansk back, og skiftet gik i vasken. Det kunne Genks direktør ringe og fortælle Joakim Mæhle ti minutter før transferdeadline.

Det fortæller Joakim Mæhle torsdag eftermiddag.

- Jeg satte mig ned og var målløs, jeg smed telefonen fra mig. Jeg havde ikke noget at sige, jeg var bare knust og følte mig trådt på af klubben. Jeg havde sagt til min familie, at det hele nok skulle gå, og at det kun var det sidste, der manglede, og så gik det i vasken i sidste sekund, fordi Genk ville have flere penge.

- I første omgang havde jeg ellers fået at vide, at det var timingen, der var gal, fordi Genk ikke kunne nå at få noget nyt ind. Det gik for meget op i business for Genk, og det er ikke det, vi har lovet hinanden, og det er jeg skuffet over.

- Da jeg skrev under på en ny kontrakt, lovede de, at hvis der skete noget ekstraordinært inden sommeren 2021, og jeg gerne ville den mulighed, så skulle vi arbejde på det. Så de har siddet og løjet mig og min familie lige op i hovedet. Det er jeg utrolig skuffet over, siger Joakim Mæhle.

Den belgiske klub kunne ellers have mangedoblet det beløb, som klubben selv betalte AaB for at købe Mæhle i 2017.

- De (Genk og Marseille, red.) havde aftalt omkring 12-13 millioner euro. Jeg ved ikke, hvad Genk forlangte mere, men der var en ekstra bonus, som bestyrelsen ville have i sidste øjeblik, og det kunne Marseille ikke være med på, når de allerede havde lavet en aftale.

- Så Genk mistede Marseilles tillid og min tillid ved at gøre det på den måde, siger Joakim Mæhle.

Det er ikke første gang, der har været bud efter nordjyden. Tidligere har Genk afvist at sælge ham til andre klubber.

- Der har været andre gange, hvor klubber har været interesseret i mig, og Genk har meldt blankt ud og sagt nej, uanset om det så har været Southampton, Valencia eller Atalanta.

- Det har jeg respekteret, og klubben har aldrig hørt brok fra mig. At de så håndterer den her situation på den her måde, det er jeg utrolig skuffet over, siger Mæhle.

På trods af skuffelsen har han meddelt cheftræner Jess Thorup, at han vender motiveret tilbage, når landsholdssamlingen slutter.

- Jeg tror helt sikkert, at det er en fordel, at jeg kan snakke med en dansk træner om det. Jeg skrev til Jess allerede tirsdag morgen, at han ikke skulle være i tvivl om min motivation for at spille for klubben, for jeg vil gøre alt for klubben, fordi jeg elsker den og fansene, og jeg vil gøre alt for mine holdkammerater og for trænerne.

- De skal ikke være i tvivl om min motivation for at præstere på et højt niveau. Men der er selvfølgelig personer i klubben, jeg ikke kommer til at have det samme forhold til, siger Mæhle.

Aftalen mellem Genk og Mæhle har hele tiden været, at han senest skal skifte til en større klub i sommeren 2021. Hans kontrakt løber to år længere end det.

- Jeg tror, at jeg skifter til sommer - hvis ikke inden, siger danskeren.

Transfervinduet åbner igen i januar.

/ritzau/