Landsret: Peter Madsen skal forblive fængslet

KØBENHAVN: Østre Landsret har torsdag stadfæstet Københavns Byrets beslutning om at forlænge varetægtsfængslingen af Peter Madsen, der er sigtet for drab på den kvindelige journalist Kim Wall.

Tirsdag blev det i Københavns Byret besluttet, at Peter Madsen skulle have sin varetægtsfængsling forlænget med fire uger. Den beslutning kærede Peter Madsen, men det er altså ikke endt til fordel for ubådsbyggeren.

Byretsdommer Anette Burkø fortalte tirsdag, at der i sagens detaljer er en såkaldt begrundet mistanke om, at han har dræbt Kim Wall. Hun mener også, at han på fri fod vil forsøge at forpurre den videre efterforskning.

- Der er ikke givet nogen rimelig forklaring på, at man har kastet afdøde i vandet. Og forklaringen stemmer ikke overens med det, man har fundet på afdødes torso, sagde dommeren tirsdag.

Ved tirsdagens retsmøde i byretten forklarede Peter Madsen, at der skete en ulykke, efter at han sammen med Kim Wall sejlede ud fra København i ubåden ”UC3 Nautilus" den 10. august.

Her blev den kvindelige journalist ifølge ham ramt af en tung luge. Herefter var han i chok, og han smed hendes lig i vandet, fortalte han.

Den 21. august blev Kim Walls torso – uden hoved, arme og ben – fundet i vandet ved Vestamager. Der var spændt en metalkæde med noget tungt om kroppen. Peter Madsen har dog afvist, at han skulle have parteret liget.

Tirsdag besluttede byretten også, at imødekomme anklagemyndighedens krav om, at Peter Madsen skal mentalundersøges. Det skete, selv om Peter Madsen selv protesterede mod undersøgelsen.

/ritzau/