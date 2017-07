Landsret afviser millionkrav fra direktør i sparekasse

VIBORG: En tidligere direktør i Sparekassen Himmerland får ikke erstatning, efter at han blev frifundet i en langvarig straffesag om kursmanipulation.

Det har Vestre Landsret afgjort torsdag. Dermed er en tidligere afgørelse fra Retten i Hjørring blevet stadfæstet.

Svend Jørgensen havde krævet 15 millioner kroner. Kravet bygger blandt andet på, at han mistede løn og pensionsindbetaling, da Bagmandspolitiet valgte at sigte ham.

Han blev anholdt og sigtet 14. november 2011. Men senere fastslog landsretten, at han var uskyldig i anklagen. Frifindelsen kom i april 2014.

Vestre Landsret siger torsdag ligesom byretten, at anklagemyndigheden ikke har handlet ansvarspådragende ved at rejse tiltalen.

Betingelserne for erstatning og godtgørelse er ikke opfyldt, lyder konklusionen. En enkelt af de seks dommere har dog stemt for at tilkende Svend Jørgensen erstatning på grund af forløbet.

Tidligere har direktørens advokat appelleret til Folketinget om at lave loven om. Det skal sikre, at frifundne får en tilstrækkelig økonomisk kompensation.

- Det er barokt, har advokat Jakob Lund Poulsen sagt.

- Der gives erstatning for mistede arbejdsindtægter til en person, der har siddet varetægtsfængslet i syv dage, og som derfor er blevet afskediget. Men i min klients tilfælde er der ingen erstatning, har advokaten udtalt.

/ritzau/