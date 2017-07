Landsretten strammer straf for æresvold

KØBENHAVN: Syv år på flugt ender med halvandet år bag tremmer for en 27-årig mand med afghansk baggrund. Det skriver DAGBLADET Køge.

I 2010 var han en af fire mænd, der trængte ind i en kollegielejlighed i Køge for at tæve og hælde kogende vand i ansigtet på en dengang 22-årig mand. Overfaldet var en æresrelateret straffeaktion, fordi den 22-årige ikke ville gifte sig med den dømtes søster, efter at han havde chattet med hende over Facebook.

Men hvor de tre andre gerningsmænd blev fanget og siden dømt, lykkedes det for den 27-årige at stikke af til Belgien via Holland. Her har han fået asyl i et falsk navn og levet undercover i syv år.

Men sidste år blev han indhentet af den internationale arrestordre, der har hængt over hans hoved i alle årene, da hans kone angav ham til myndighederne. I marts blev han i byretten idømt et års fængsel og udvisning af Danmark.

Men nu hæver Østre Landsret straffen til halvandet års fængsel, så han på den måde straffes lige så hårdt som sin bror.

To andre mænd på i dag 24 og 27 år er idømt henholdsvis to og et halvt års fængsel og tre års fængsel i sagen.