Landstræner efter semifinalesejr: Det er sgu lidt vildt

De danske fodboldkvinder er i EM-finalen for første gang efter en semifinalesejr over Østrig.

Det blev en dramatisk afslutning, da det hele skulle afgøres i straffesparkskonkurrence, så landstræner Nils Nielsen var lettet efter sejren.

- Det er sgu lidt vildt. Ingen af holdene kunne score. Der var masser af nerve og intensitet i kampen. Det var ikke pænt, men nu står vi her (i finalen, red.), siger landstræneren til TV2 efter kampen.

Kampen sluttede 0-0 i den ordinære spilletid. Det var på trods af, at Østrig fik et straffespark i første halvleg, men det blev sendt et godt stykke over målet af østrigske Sarah Puntigam.

I den forlængede spilletid blev der heller ikke scoret, og straffesparkskonkurrencen var en realitet.

Det første skud sendte Østrig over mål, og de to næste skud tog Stina Lykke sig af i det danske mål.

Det er landstræneren ikke overrasket over.

- Hun (Stina Lykke, red.) har gjort det før. Spillerne ville alle gerne sparke (straffespark, red.), for de vidste, at hun nok skulle tage et par stykker, siger Nielsen.

Nadia Nadim scorede på Danmarks første forsøg fra 11-meter-pletten, og Pernille Harder scorede på andet spark.

Sofia Junge brændte det næste, inden Simone Boye sikkert afgjorde kampen på Danmarks fjerde spark og sikrede 3-0-sejren.

Med sejren fik Danmark også revanche for det nederlag, som danskerne led til Østrig inden EM-slutrunden.

I søndagens EM-finale skal Danmark enten møde de hollandske værter eller England. Det afgøres senere torsdag, når de to hold møder hinanden i den anden semifinale.

/ritzau/