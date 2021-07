Håndboldherrerne snuppede ny storsejr - men profil blev skadet

TOKYO:Det så ikke opløftende ud, da bagspilleren Lasse Andersson allerede efter 12 minutter af Danmarks håndboldkamp mod Bahrain måtte hjælpes fra banen efter et vrid på anklen.

Men landstræner Nikolaj Jacobsen regner ikke med, at der er tale om en alvorlig skade efter sejren på 31-21.

- Han har vredet om på foden, men han havde ikke følelsen af, at han vred helt rundt. Så lad os afvente og se, hvordan det ser ud om et par dage.

- Jeg har stadig store forhåbninger om, at Lasse spiller igen i turneringen. Nu har vi to kampe, hvor vi ikke ubetinget behøver at bruge Lasse, så det er for tidligt at sige, siger Nikolaj Jacobsen.

Han måtte hive sine spillere tidligt op til kampen, der startede allerede klokken 9 lokal tid.

- Vi havde en god optakt. Vi stod op 05.30, nogle lidt før. Der var lidt stille, men vi hørte musik i bussen for at få lidt stemning. Vi spiste lidt senere end normalt før en kamp, og nogle var ude at cykle for at få gang i benene.

- Normalt ser vi video inden en kamp, men det droppede jeg i dag. Jeg frygtede, at de ville falde i søvn, og nu havde vi lige fået dem op, fortæller landstræneren med et grin.

Han synes, at spillerne præsterede fint under de anderledes omstændigheder.

- Når man tænker på, at Bahrain burde have slået Sverige og Portugal i de første kampe, er jeg meget tilfreds med, at vi førte med 13 mål efter 47 minutter.

Landstræneren var dog knap så tilfreds, da han mod slutningen af første halvleg kaldte til timeout. Danskerne havde et kvarter, hvor blot to bolde blev sendt i kassen.

- Jeg synes jo, vi fik en god start og var klar, og vi kom på 5-1, men så var det som om, vi sjuskede med nogle afslutninger, og vi havde lidt en ørkenvandring i et kvarter.

- Det ændrede dog ikke ved, at Danmark til sidst snuppede den tredje storsejr på stribe ved OL, og dermed er kvartfinalen hjemme inden de sidste gruppekampe mod Portugal og Sverige.

- Nu bliver det en balancegang med spillerne, vi bruger, for nu er kvartfinalen den vigtigste kamp. Placeringen er ikke så vigtig, for uanset hvad venter der en svær kvartfinale, vurderer Jacobsen.

/ritzau/