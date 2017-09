Landstræner udtager trup uden Fuglsang til VM i cykling

CYKLING: Landstræner Anders Lund har udtaget truppen til VM i landevejscykling, der begynder søndag i Bergen.

Ikke helt uventet er der ikke blevet plads til Jakob Fuglsang, der i sidste uge gjorde comeback efter en operation for et brækket kraveben.

Den danske OL-sølvvinder indgår ikke i truppen på seks mand, der søndag 24. september skal køre med i mændenes linjeløb ved VM.

Michael Valgren og Magnus Cort var forhåndsudtaget til VM, og de bliver suppleret af Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen, Søren Kragh Andersen og Mads Pedersen.

- Holdet taler egentligt for sig selv. Alle rytterne er formmæssigt på toppen, og jeg har en forventning om, at vi kommer til at spille en betydelig rolle i løbet, siger Anders Lund i en pressemeddelelse.

/ritzau/