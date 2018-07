Landstræner vil spare Mikkel Hansen

HÅNDBOLD: Færre defensive pligter og flere pauser.

Ved det kommende håndbold-VM vil træneren for det danske håndboldlandshold, Nikolaj Jacobsen, sørge for at skåne Mikkel Hansen, som døjer med knæproblemer.

Mikkel Hansen er bedst kendt for sin raketarm, som kan skyde ethvert forsvar i sænk, men han har også været en vigtig brik i defensiven på det danske landshold.

Specielt når bolden i kontrafasen skulle føres hurtigt frem, og han som en quarterback i amerikansk fodbold har fundet sine medspillere med stor præcision.

Men ved VM, der spilles i Danmark og Tyskland i januar næste år, vil han få færre minutter i forsvarsenden, fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Mikkel Hansen vil blive sparet i forsvaret, hvor han ellers har gjort god gavn. Det er nødvendigt for at skåne hans knæ, siger Nikolaj Jacobsen til Politiken.

- I stedet vil jeg satse mere på Mikkel i angrebet. Det er dér, hans styrke ligger.

Helt slut med forsvarsspillet er det dog ikke, understreger landstræneren.

- Han forsvinder ikke helt. Jeg vil stadig prioritere Mikkel i kontrafasen, bare ikke i 50 minutter, som det hidtil har været praksis, siger Nikolaj Jacobsen.

Med det danske landshold har 30-årige Mikkel Hansen vundet guld ved OL og EM, men ved VM er to gange sølv de bedste resultater.

/ritzau/