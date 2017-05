Landstræner vil tage håndbold af OL-programmet

OL er med til at trætte håndboldspillerne, og man bør overveje at droppe det, siger Nikolaj Jacobsen.

KØBENHAVN: Kampprogrammet for de bedste håndboldspillere i verden er for tæt, og det får nogle af spillerne til at vælge klub, alt efter hvor de kan få det mest lempelige kampprogram.

Det siger håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen, der mærker trætheden, når spillere fravælger den fysisk krævende Bundesliga, hvor danskeren træner Rhein-Neckar Löwen.

Derfor bør man overveje håndboldens fremtid som olympisk idrætsgren, da OL ifølge landstræneren er det mest oplagte sted at skære ned. Olympiaden blokerer nemlig for spillernes sommerferie.

- Det er da ærgerligt, at de dygtigste spillere ikke vil spille i verdens stærkeste liga, og det er Bundesligaen med afstand. Der er bare ingen pauser. Derfor kunne det være, man skulle droppe håndbolden ved OL.

- Det ødelægger for meget. Det ville jeg personligt være ked af, men jeg er slet ikke tilhænger af, at man skærer ned på EM og VM, siger Nikolaj Jacobsen til Ekstra Bladet.

Nødvendige slutrunder

Hvert år i januar spilles enten EM og VM. Han mener, at en årlig slutrunde er nødvendigt for at stimulere interessen for sporten.

Han tilføjer, at det hårde kampprogram i topklubberne i Bundesligaen fører til, at topspillere vælger at spille for makedonske Skopje, ungarske Veszprem, polske Kielce, Paris Saint-Germain eller Barcelona.

De fem klubber har nemlig begrænset modstand i de hjemlige ligaer og kan derfor spare spillere til det også krævende Champions League-program.

Målmand Niklas Landin forstår sin træners argument, selv om han ikke selv er parat til at skære OL fra.

- Jeg kan sagtens følge ham, og klubberne vil jo give ham ret. Vi havde ingen opstart inden Bundesligaen (efter OL, red.) og gik i gang med at spille uden at have haft en chance for at få lagt grundform og spilleprincipper på plads.

- Set fra den vinkel ødelægger OL rimelig meget og kræver voldsomt fokus, siger Landin til Ekstra Bladet.

Håndbold var første gang på OL-programmet i 1936 i Berlin. Først i 1972 var idrætsgrenen med for anden gang og har været det lige siden.

/ritzau/