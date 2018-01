Landstræneren om forsvarsgeneral: Han er uundværlig

HÅNDBOLD: Den store bredde og de mange kvalitetsspillere bliver ofte fremhævet som håndboldlandsholdets stærkeste kort ved EM.

Men nogle spillere er alligevel vigtigere end andre, og især i forsvaret har det vist sig, at landstræner Nikolaj Jacobsen skal være varsom med at skifte alt for meget ud.

Han fremhæver René Toft Hansen som afgørende for Danmarks muligheder i turneringen.

- Jeg måtte jo betale nogle dyre lærepenge i kampen mod Tjekkiet, hvor jeg troede, at vi var en smule længere. Renés betydning tror jeg ikke, jeg kan sætte ord på. Lige nu er han uundværlig for os, siger Nikolaj Jacobsen.

Mod tjekkerne sad René Toft Hansen på bænken i de første 49 minutter, fordi Jacobsen håbede, at hun kunne bruge kampen mod den undertippede modstander til at give andre spillere mere tid på banen.

Men forsvaret fungerede ikke, og kampen resulterede i Danmarks hidtil eneste nederlag i turneringen.

- Ham kan vi ikke undvære i store perioder. Vi kan godt klare os uden ham over korte stræk.

- Da Anders Zachariassen kom ind imod Tyskland, og vi gik over til et 5-1-forsvar, fik vi brudt den rytme, tyskerne var ved at få.

- Men vi har brug for René Tofts erfaring, rutine og fysik, og det er ham, der dirigerer de andre inde på banen, siger Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren spillede som aktiv selv sammen med en ung René Toft Hansen i Viborg, og de to har holdt jævnlig kontakt siden.

- Måske føler han sig en lille smule mere tryg nu, siger Nikolaj Jacobsen.

Forsvarsstyrmanden selv er i vanlig diplomatisk stil ikke meget for at fremhæve sig selv.

- Uundværlig synes jeg ikke, at jeg er. Jeg synes jo, at vi har mange dygtige spillere, og jeg kan også godt få en pause engang imellem.

- Men jeg nyder den tillid, Nikolaj giver mig. Og det er fedt at stå i forsvaret ved siden af brormand (Henrik Toft Hansen, red.).

- Nu har vi dækket op sammen i de sidste tre-fire år, og vi kender efterhånden hinanden virkelig godt, konstaterer René Toft Hansen.

Sammen med resten af holdet bruger han tirsdagen på at forberede sig på den sidste mellemrundekamp mod Makedonien.

Her har danskerne brug for et enkelt point for at være sikker på en billet til semifinalen.

/ritzau/