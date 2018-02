Langsom mobil? Sådan gør du den hurtig igen

Tålmodigheden kommer på prøve, når den ellers trofaste mobiltelefon bliver langsom i optrækket.



Og telefonen behøver hverken at være slidt eller særligt gammel, før den bliver sløv eller går i sort, når du har flere apps åbne.



Men før du kyler telefonen i skraldespanden, gendanner fabriksindstillinger eller køber ny telefon, er der ting, du selv kan gøre for at redde mobilen.



For eksempel ved at få ryddet op i den, siger Torben Vognsen, der er tech-ekspert og chefredaktør på tech-magasinet Input:



- I 90 procent af de tilfælde, hvor du får problemer med mobiltelefonens hastighed, er det på grund af hukommelse på en eller anden måde, siger han.



Telefonen skal nemlig bruge arbejdshukommelse - såkaldte RAM - for at udføre en opgave. Og jo flere apps, spil og videoer, du fylder på den, jo færre RAM er der tilbage.



Derfor er det oplagt at luge ud der, siger John G. Pedersen, der er smartphoneekspert og redaktør på meremobil.dk.



- Det er de store ting som billeder, videoer og apps, man kan rydde op i, siger han.



Så slet de billeder og videoer, du ikke har brug for, men sørg selvfølgelig for, at du har en backup på iCloud, Google drev eller lignende.



Spil er en anden ting, der optager meget plads, siger John G. Pedersen. Også selv om spillene måske ikke fylder meget fra start.



- Men når man så åbner dem, vil de downloade yderligere datamateriale. Så sådan et spil kan sagtens fylde en halv eller en hel gigabyte, siger han.



Du kan også tage et kig på dine apps og slette dem, du sjældent bruger, siger John G. Pedersen. Det kan igen frigive plads og arbejdshukommelse.



- Generelt er det gode råd at rydde op og fjerne alle de apps, man ikke bruger eller kun bruger en gang imellem, siger han.



Ifølge Torben Vognsen kan du også overveje at droppe selve Facebook-appen. Den æder nemlig både plads og batteri, som igen får telefonen til at køre langsomt.



- Facebook-appen har ry for at være en hukommelses-høg. Den æder simpelthen hukommelse og sluger i øvrigt også batteri. Så den skal i det mindste være opdateret, og ellers er et trick at slette appen og bruge din browser i stedet, siger han.



Det er til gengæld ikke en god idé at bruge en såkaldt app-cleaner til at rydde op, siger eksperterne. Det er ellers et program, som påstår at rydde op efter dine apps. Men samtidig får den adgang til alle dine apps og data, hvilket gør den til et attraktivt våben for svindlere.



- Så det er det samme som at anbefale en åben dør ind til ens telefon, siger John G. Pedersen, der selv har testet mange app-cleaners.



- Og når alt kommer til alt, er gevinsten yderst begrænset, siger han.



Du kan til gengæld slå "baggrundsopdatering" fra på de apps, som ikke er vigtige for dig. På den måde skal din telefon ikke bruge krudt på at opdatere samtlige apps.



- Og jo færre opgaver din telefon hele tiden skal holde styr på, jo mindre problemer får du selvfølgelig med hastighed, siger Torben Vognsen.



Tjeklisten: Hurtigere mobil



- Slet videoer, spil og apps, du ikke bruger.



- Gå ind i indstillinger og se på, hvad der optager hukommelse på telefonen.



- Styr uden om app-cleaners.



- Slå baggrundsopdatering fra på apps, du sjældent bruger.



- Tag backup af alt indhold, og gendan telefonens fabriksindstillinger, hvis intet andet hjælper.



Kilder: Torben Vognsen, John G. Pedersen.



/ritzau fokus/