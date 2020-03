Langsomme iPhones står til at koste Apple 500 millioner dollar

SAN FRANCISCO: Den amerikanske elektronikgigant Apple går med til at betale 500 millioner dollar som en del af et forlig i en sag om langsomme iPhones.

Beløbet, som svarer til godt og vel 3,3 milliarder kroner, har Apple natten til tirsdag dansk tid indvilget i at betale efter et gruppesøgsmål.

Her blev firmaet anklaget for i det skjulte at have gjort ældre iPhones langsomme for at få brugere til at opgradere til en nyere model.

En føderal dommer i Californien skal dog først godkende forliget ved en høring tidligt i april.

Mange iPhone-brugere havde i lang tid mistænkt Apple for at gøre ældre telefoner langsommere for at få folk til at købe nye modeller.

I 2017 indrømmede Apple så, at telefoner blev gjort langsommere - dog med den forklaring, at man ønskede at forlænge telefonens levetid og undgå, at telefoner pludseligt lukkede ned.

I det fremlagte forlig lyder kravet, at Apple betaler mindst 310 millioner dollar og ikke mere end 500 millioner dollar.

Det skal være med til at kompensere de ramte amerikanske iPhone-brugere samt betale advokatsalærer, står der i retsdokumenter.

Amerikanere med en iPhone 7 eller ældre ville kunne få omkring 25 dollar, svarende til knap 170 kroner, for hver telefon.

Beløbet kan dog variere, alt efter hvor mange mennesker der gør krav på erstatning, og hvor dyrt det bliver at gøre amerikanske brugere opmærksom på muligheden.

Apple blev tidligere på måneden tildelt en bøde på 25 millioner euro af det franske tilsyn for konkurrence og svindel. Også her var grunden den skjulte software, der gjorde iPhones langsommere.

Apple har ikke umiddelbart ønsket at kommentere det amerikanske forlig.

I en tidligere meddelelse har selskabet dog fastholdt, "at vi aldrig har - og aldrig kunne finde på - at gøre noget for bevidst at forkorte livet på et Apple-produkt eller at gøre brugeroplevelsen dårligere for at få kunder til at opgradere".

/ritzau/AFP