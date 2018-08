Langsvømmer-Lars til Skagen: Har tilbagelagt 467 kilometer

SKAGEN: Onsdag 15. august svømmer Lars Simonsen sidste etape i Vesterhavet og når dermed til toppen af Danmark.

Onsdagens strækning til Skagen er afslutningen på 467 kilometer i bølger og havstrømme langs den jyske vestkyst. Derfra går turen videre rundt om Danmark.

Det er to måneder siden Lars Simonsen svømmede fra Højer Sluse ved den dansk/tyske grænse med det mål at blive den første nogensinde til at svømme hele vejen rundt om Danmark.

Hans svømmeprojekt er døbt "Swim Denmark".

Lars er ikke svømmer, og da han begyndte sin træning for et halvt år siden, kneb det også med at svømme. På det tidspunkt kunne han knap svømme 50 meter i svømmebassinet, nu svømmer han op mod 18 km om dagen.

Eventyr med cykel og kajak

Det er ikke første gang Lars Simonsen tager på eventyr. Sammen med sin familie har han cyklet gennem Australien. Han har planlagt og gennemført verdens længste familieekspedition i kajak fra København til Istanbul i Tyrkiet, da hans børn var 5 og 7 år.

Familien har også padlet 2000 km gennem Canadas og Alaskas vildmark i kano.

Mor er med

Når Lars Simonsen runder Skagen, lægger han Vesterhavet og Skagerrak bag sig og svømmer videre i Kattegat langs den jyske østkyst, til han er på højde med Sjælland, hvor han vil krydse Kattegat, runde Sjælland og svømme syd om Fyn til Flensborg Fjord, hvor turen afsluttes

Men Lars Simonsen er ikke helt alene. Ved hans side, vandrende på stranden og padlende i kajak, er Lars’ mor, Ilse Simonsen. Undervejs samler de penge ind til Julemærke Fonden og Depressionsforeningen.

- Hårdt men vanedannende

- Den første etape i Vesterhavet har været en kæmpe oplevelse, hvor vi har set, oplevet og mærket noget af Danmarks mest fantastiske natur. Jeg har mærket naturen og elementerne, og det har også været hårdt, alligevel føles det nærmest vanedannende, siger Lars Simonsen.

Ved afslutningen af hver dagsetape logger Lars Simonsen koordinatet for slutpunktet, så han næste morgen kan begynde fra præcis samme sted.

Du kan følge Lars Simonsens vej rundt om Danmark her.