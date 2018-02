Langtidsparkering af lastbiler på rastepladser gøres ulovlig

DANMARK: Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler, som fremover maksimalt må parkere 25 timer på de statslige rastepladser langs motorvejsnettet.

- Jeg er glad for, at vi har fundet en model, der forhindrer campinglignende forhold, og som samtidig imødekommer en række af de bekymringer og praktiske udfordringer, som branchen har fremført, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Aftalen er kommet i stand som opfølgning på finanslovaftalen.

Samtidig skal tiltaget forbedre trafiksikkerheden på de til- og frakørsler på rastepladserne, hvor lastbilerne i dag holder ulovligt parkeret. Det skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

- Jeg mener grundlæggende ikke, at det er statens opgave at stille gratis faciliteter til rådighed for at løse lastbilerhvervets behov for længerevarende ophold.

- Jeg ser her en opgave, som branchen i fællesskab selv må være med til at løfte, da det ikke er rimeligt, at lastbilchauffører lever og overnatter i dagevis på de danske motorvejsrastepladser, siger Ole Birk Olesen.

Foruden den tidsbegrænsede parkering indføres der højere parkeringsbøder for lastbiler, som overskrider tidsbegrænsningen. Der er også højere bøder for lastbiler, som eksempelvis parkerer ulovligt på til- og frakørselsramper.

/ritzau/