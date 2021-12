Lars Høgh er død

KØBENHAVN:Den tidligere fodboldmålmand på landsholdet Lars Høgh er onsdag død efter længere tids kræftsygdom. Det oplyser hans familie i en mail. Han blev 62 år.

- Det er med ubeskrivelig sorg, at vi må meddele, at vores højt elskede, livsglade og altid positive Lars er sovet stille ind her til aften, skriver familien.

Høgh fik for tre år siden konstateret kræft, og sygdommen var på det seneste blevet forværret.

I forbindelse med udgivelsen af sin bog i november fortalte Høgh, at hans læge havde givet ham en dyster prognose.

- Vi taler ikke år, men måneder, havde lægen sagt.

Lars Høgh nåede at spille 817 kampe for OB og blev danmarksmester i 1977, 1982 og 1989. Han spillede desuden otte kampe for det danske landshold.

På banen er han især kendt for sin store indsats i OB's udebanekamp mod Real Madrid i Uefa Cuppen i 1994, hvor det på mirakuløs vis lykkedes fynboerne at hente en 2-0-sejr over den spanske kongeklub.

Lars Høgh måtte hive en række store redninger ud af ærmet, inden holdkammeraterne Ulrik Pedersen og Morten Bisgaard scorede målene, der bragte OB videre i turneringen.

For sine bedrifter på fodboldbanen blev han fredag i sidste uge optaget i Dansk Boldspil-Unions (DBU) Fodboldens Hall of Fame.

- Fodbold har betydet rigtig meget for mig i hele mit liv. Det er der, jeg har haft kæmpe oplevelser, både som spiller og som træner. Og det er her, jeg har mødt rigtigt mange fantastiske mennesker, som jeg i dag betragter som nære venner, sagde Lars Høgh om optagelsen.

Lars Høgh satte punktum for karrieren i buret i år 2000. Siden da har han haft en aktiv trænerkarriere, hvor han både har været involveret som målmandstræner for det danske landshold og flere fodboldklubber.

