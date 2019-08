Børn og børnebørn bar Lars Larsens kiste ud af kirken

SILKEBORG: Lars Larsens bisættelse begyndte torsdag klokken 14 i Sejs-Svejbæk Kirke tæt på erhvervsmandens hjem.

Blandt gæsterne var erhvervsminister Simon Kollerup (S), Silkeborgs borgmester Steen Vindum (V), tidligere landsholdsspiller og tidligere sportschef i Silkeborg IF Ebbe Sand og bokseren Brian Nielsen.

Uden for kirken var en stor gruppe Jysk-ansatte mødt op i lyseblå Jysk-skjorter før bisættelsens begyndelse. Med sig havde de 600 blå roser for at mindes den afdøde Jysk-stifter.

Det var en åben ceremoni med plads til 180 personer. Familien fortalte på forhånd, at de håbede, at folk ville respektere, at der skulle være plads til familien.

Kistebærerne var Lars Larsens børn, Mette og Jacob Brunsborg, og Jysk-stifterens fire børnebørn, der er mellem 12 og 19 år.

I kirken blev blandt andet spillet sangen "My way" af Frank Sinatra og "Nu falmer skoven trindt om land".

Efter ceremonien i kirken mødes familie og forretningsforbindelser på Jysks hovedkontor i Brabrand.

I stedet for at give blomster opfordrede familien op til bisættelsen folk til at donere et beløb til en indsamling hos Kræftens Bekæmpelse i Lars Larsens navn. Indsamlingen rundede torsdag eftermiddag 400.000 kroner.

Tidligere på dagen torsdag ærede de 25.000 ansatte i Lars Larsen Group, der blandt andet tæller Jysk og Idémøbler, Lars Larsen med et minuts stilhed.

På søndag vil fodboldklubben Silkeborg IF mindes erhvervsmanden ved at spille med sørgebind i udekampen mod Esbjerg.

Lars Larsen døde mandag morgen, 71 år gammel. Han havde i flere måneder været syg af leverkræft.

I juni trak han sig fra bestyrelsen i Jysk, som han stiftede i 1979 og siden er blevet til en verdensomspændende koncern med 2800 butikker i 52 lande.

Lars Larsen efterlader sig sin kone Kristine, to børn og fire børnebørn.

Sønnen Jacob Brunsborg har overtaget posten som bestyrelsesformand i Jysk.

/ritzau/