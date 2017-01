AALBORG: Statsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt ja til at åbne DM i Skills 2017 på torsdag i Gigantium i Aalborg. Og ved afslutningsceremonien lørdag står undervisningsminister Merete Riisager (LA) for overrækkelsen af diplomer og statuetter til vinderne.

- Vi er meget glade for, at både statsministeren og den nye undervisningsminister giver DM i Skills den opmærksomhed, siger formand for SkillsDenmark, Jesper Juul Sørensen.

Han kalder konkurrencerne for en fest, hvor de allerdygtigste unge fra erhvervsuddannelserne viser det ypperste af deres håndværk.

- Men festen har jo den alvorlige baggrund, at Danmark i de kommende år står over for stor mangel på faglærte. Det problem er statsministeren og undervisningsministeren med til at kaste lys på, når de bakker os op i både ord og handling, siger Jesper Juul Sørensen.

Dette års DM i Skills sætter rekord med 40 konkurrencefag og 16 demonstrationsfag. Næsten 300 unge har kvalificeret sig til konkurrencerne gennem skole- og regionsmesterskaber i det forløbne år.

DM i Skills blev også holdt i Aalborg i 2014, og da var tilskuertallet over de tre dage i alt 42.372. Hovedparten af tilskuerne er elever fra 8. og 9. klasse, som kommer fra hele landet for at kigge på og blive inspireret.