Lars Løkke til kronprinsen: De er folkets Frederik

Kronprins Frederik har frygtløst kastet sig ud i livet. Vel vidende at hele Danmark så på. Ikke kun når det gik godt, men også hvis det gik galt, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin tale til 50-års fødselaren på Christiansborg Slot.

- Når man er kronprins, følger hele Danmark – alle danskere – med i både det lette og det svære.

- Det kunne få nogen til at vælge den lette løsning. Det har De aldrig gjort.

Eksempelvis nævner statsministeren, at kronprinsen søgte ind i frømandskorpset - nok den sværeste og hårdeste uddannelse overhovedet.

- 300 mødte op. Tretten blev optaget. Fire gennemførte. De – Pingo – var en af de fire.

Statsministeren nævner desuden, at kronprinsen med sin kandidatgrad fra Aarhus Universitet er den første akademiker i kongehuset.

- Nogle ville måske kalde Dem for en mønsterbryder.

Også det ømtålelige medlemskab af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) berøres.

- De vidste – og her skulle man nok tilføje et vi – vi vidste, at det blev svært. Men De har en ægte kærlighed til den olympiske ånd. Det har jeg stor respekt for.

Det er i det hele taget kronprinsens personlighed, statsministeren fokuserer på. Nærværet i mødet med andre mennesker. Uanset om det er skoleelever, en direktør på en vindmøllefabrik eller en præsident på officielt besøg.

- Så får alle del i kronprinsen dér, hvor han er bedst – som sig selv. Autentisk. Nærværende.

- De taler ikke til andre mennesker. De taler med dem. Så man føler sig set. Værdsat. Troet på.

For kronprinsen har forstået at stige ned fra slottets tårne, uden at magien er gået tabt.

- Kongehuset er på den ene side en gammel tradition. På den anden side må hver generation genopfinde det på ny. Det har De gjort. De er i sandhed kronprins af tiden.

At vejen dertil ikke har været let, ved de, der har fulgt kronprinsen. For der blev ikke taget med fløjlshandsker på den unge kronprins.

- Det er vi flere, som er gamle nok til at huske. Vi husker også, at den unge kronprins kastede sig ud i ungdomslivet.

- Jeg vil sige til forældre til vilde unge mænd. Der er håb forude. Se bare kronprinsen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han slutter sin tale med at udtrykke tillid til, at kronprinsen bliver en god konge.

- At danskerne nærer den samme tillid – det er åbenlyst. De er - folkets Frederik.

/ritzau/