USA: Når hitserien "House of Cards" vender tilbage for femte sæson i træk, vender Lars Mikkelsen også tilbage i rollen som Ruslands præsident.

Det bekræftede skuespilleren ifølge Se og Hør under et interview med Blockbuster i anledning af Robert-uddelingen søndag aften. Den 52-årige seriestjerne ville dog ikke røbe, hvor meget rollen fylder i den kommende sæson.

- Nu må vi se. Det må man lige kigge på, svarede Lars Mikkelsen kryptisk til Blockbusters interviewer ifølge Se og Hør.

Skeler til Putin

Adspurgt om han skeler til Ruslands virkelige præsident, Vladimir Putin, når han spiller præsidenten, Viktor Petrov, i "House of Cards", fortalte Lars Mikkelsen, at det ikke helt kan undgås.

- Det er svært ikke at gøre. Det er jo alle steder, hvordan han opfører sig i øjeblikket, men jeg aflæser ham ikke. Tit er det nogle andre problematikker, vi tager op, men det er ret sjovt, at der foregår noget, der minder om det, vi laver, sagde han til Blockbuster ifølge Se og Hør og uddybede:

- Det er tydeligt, at der er paralleller. I virkeligheden har vi gjort meget for at skille det ad, fordi jeg er meget, meget højere og snakker noget bedre engelsk end ham, fortalte den danske stjerne i interviewet ifølge Se og Hør.

Spiller sammen med Kevin Spacey

I serien har Lars Mikkelsens karakter, Viktor Petrov, et særdeles anstrengt forhold til den amerikanske præsident, Frank Underwood, mens han kommer noget nærmere USA’s førstedame, Claire Underwood.

Frank Underwood spilles af den dobbelte Oscar-vinder Kevin Spacey, som tidligere har udtrykt, at han beundrer den danske verdensstjerne i et interview med Ritzau Fokus.

- Lars er fantastisk. Han er en fantastisk skuespiller. Han forstår, hvordan man skal spille en karakter og hvordan, man fortæller en historie, roste Spacey den danske darling.

- Han var altid meget forberedt, og jeg synes, vi havde et rigtig godt forhold til hinanden, lød det fra Kevin Spacey.

Femte sæson af "House of Cards" har premiere på Netflix den 30. maj.

Lars Mikkelsen vandt i øvrigt en Robert-statuette for bedste mandlige birolle for sin præstation i dramaet "Der kommer en dag" under søndagens prisuddeling.

/ritzau/FOKUS