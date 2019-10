Lars Olsen er ny cheftræner i Esbjerg

ESBJERG:Lars Olsen er manden, der fremover skal stå i spidsen for Esbjerg fB.

Han begynder mandag som cheftræner i superligaklubben og har kontrakt til sommeren 2022, skriver Esbjerg på sin hjemmeside.

Den 58-årige Olsen har de seneste otte år været landstræner for Færøerne, og parterne er blevet enige om, at han ved siden af jobbet i Esbjerg også skal stå i spidsen for færingerne i holdets to EM-kvalifikationskampe i november, inden han stopper på den post.

- Med Lars Olsen får vi en markant trænerkapacitet ind med mange års værdifuld erfaring fra både dansk og international fodbold, og vi er glade for at have lavet en længerevarende aftale med ham, siger sportschef i Esbjerg Jimmi Nagel.

- Det viser fra begge sider en stor tro på projektet i EfB, og sammen med det nuværende trænerteam skal Lars være med til at udvikle det nuværende fundament yderligere, siger han.

Olsen var som aktiv spiller anfører for det danske A-landshold, da det i 1992 vandt EM.

Han har tidligere været cheftræner Randers FC og OB, inden han i 2011 overtog landstrænerjobbet på Færøerne.

Lars Olsen overtager cheftrænerposten i Esbjerg efter John Lammers, der blev fyret i klubben i september på grund af dårlige sportslige resultater. Siden har assistenttræner Claus Nørgaard været midlertidig cheftræner.

- Jeg glæder mig til at blive klubtræner igen og starte op i EfB, som jeg gennem flere gode snakke med Jimmi har fået et rigtig godt billede af som klub.

- Den overordnede strategi om at bringe unge, talentfulde spillere fra EfB Akademi frem på førsteholdet er tiltalende, og fundamentet er allerede godt. På den korte bane handler det dog om at få hentet nogle point, så vi kan avancere i tabellen, siger Lars Olsen.

Esbjerg ligger næstsidst i tabellen med ni point efter 14 kampe.

