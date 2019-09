Lars Olsen savner nye udfordringer og er åben for alt

KØBENHAVN:Efter otte år som landstræner for Færøernes landshold slutter Lars Olsen på posten efter den sidste kamp i EM-kvalifikationen mod Sverige på udebane 18. november.

Olsen savner positiv udvikling i resultaterne og mener derfor, at tidspunktet er inde til at søge nye udfordringer.

- Jeg savner da nye udfordringer efter at have været det samme sted i så lang tid. Det gør man på et eller andet tidspunkt.

- Lige nu er min situation, at jeg ikke ved, hvad jeg skal fra 1. januar. Skal jeg lave noget andet som træner, blive klubtræner igen eller lave noget helt tredje, funderer 58-årige Olsen.

Han indledte trænerkarrieren som assistent i Brøndby, inden han blev cheftræner for først Randers og siden OB.

Om han igen skal være klubtræner, eller om han foretrækker at fortsætte i et nyt landstrænerjob, ved han ikke.

- Begge dele er muligheder, jeg er åben for alt. Jeg lytter på, hvad der kunne være interessant. Jeg vil ikke lægge mig fast på noget, da man aldrig ved, hvad der sker i fodboldverdenen.

- I otte år har der løbende været snak om alt muligt, uden der har været noget i det. Så noget ligger og ulmer et eller andet sted, men om det bliver til noget, er noget helt andet, siger Olsen.

Esbjerg fyrede for kort tid siden træner John Lammers og er på udkig efter en ny permanent træner, men på spørgsmålet om en tilbagevenden til Superligaen, afviser Olsen, at Esbjerg har givet ham et jobtilbud.

- Jeg har ikke noget på hånden lige nu for at være helt ærlig. Så du behøver ikke at spekulere i Esbjerg, hvis det er det, du gør, lyder det med et grin fra Olsen.

/ritzau/