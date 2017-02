ALCANTARILHA: Selv om AaB brugte januars transfervindue på at leje den østrigske målmand Ivan Lucic i Bristol City, hedder førstemålmanden i AaB fortsat Nicolai Larsen.

Det er i hvert fald forventningen hos Larsen selv.

- Jeg ser stadig mig selv som førstemålmand, og det håber jeg da også, at trænerne gør. Ellers må jeg bare bevise over for dem, at det er sådan, det skal være, siger Nicolai Larsen.

I hvert fald mener Nicolai Larsen ikke, at præstationerne i efteråret har givet AaB anledning til at skifte ud på posten.

- Vi har ikke præsteret som hold, og det går jo også udover min præstation, men jeg har evalueret efteråret med Buus (målmandstræner Poul Buss, red.), og vi er nået frem til, at det har været fint langt hen ad vejen. Der var en enkelt kamp i Silkeborg, der ikke var i orden, men resten har været fint, siger Nicolai Larsen.