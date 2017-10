Las Vegas: Mindst 20 dræbt og over 100 såret

LAS VEGAS: Politiet i Las Vegas siger ved et pressemøde natten til mandag lokal tid, at mindst 20 er dræbt og over 100 er såret ved skudmassakre i byen.

En talsmand for politiet siger, at antallet af dræbte og sårede ikke er opgjort med sikkerhed.

- Mindst 20 er dræbt og over 100 er såret, efter at en bevæbnet mand åbnede ild mod en countrymusikkoncert i Las Vegas søndag aften, siger sheriff Joseph Lombardo fra politiet i Las Vegas.

- Den formodede gerningsmand, der skød fra 32.-etage på et hotel i det centrale Las Vegas, er dræbt. Det menes, at han handlede alene, men en asiatisk kvinde efterlyses. Hun menes at have ledsaget manden, siger talsmanden.

Den formodede gerningsmand kom ifølge politiet fra lokalområdet.

- Han var på 32.-etage på Hotel Mandalay Bay Casino, hvor han blev dræbt af politiet, siger Lombardo.

/ritzau/Reuters