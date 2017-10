Las Vegas: Mindst 50 dræbt i skyderi

LAS VEGAS: Politiet i Las Vegas siger ved et pressemøde natten til mandag lokal tid, at mindst 50 er dræbt og over 200 er såret ved skudmassakre i byen.

De er dræbt og såret af en bevæbnet gerningsmand, der søndag aften åbnede ild mod en countrymusikkoncert.

Han menes at have handlet alene, men en asiatisk kvinde efterlyses. Hun menes at have ledsaget manden, har politiet oplyst.

Den formodede gerningsmand kom ifølge politiet fra lokalområdet.

- Han var på 32.-etage på Hotel Mandalay Bay Casino, hvor han blev dræbt af politiet, sagde sheriff Joseph Lombardo, fra politiet i Las Vegas, tidligere på aftenen.

- Han menes ikke at have haft forbindelser til en militant gruppe, lød det.

Ifølge Lombardo er to politifolk, som var på ferie i Las Vegas blandt de dræbte.

/ritzau/Reuters