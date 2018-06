Til kamp mod madspild: Nu må vi sælge mad til hinanden

DANMARK: Fødevarestyrelsen ændrer på vejledningen, så alle private nu en gang om ugen må udbyde måltider til andre private. Det skriver Politiken.

Før hed reglen 10 gange om året og var tænkt til folk, der har madboder på loppemarkeder og lignende.

I 2014 fik to private borgere uafhængigt af hinanden et ubehageligt besøg fra Fødevarekontrollen. De to havde solgt for meget mad til andre brugere via en deleportal for madlavning ved navn "Dinnersurfer".

Besøget kostede 1200 kroner i kontrolgebyr, skabte stor uro hos de 700 "kokke" på Dinnersurfer og var med til at lukke et marked, hvor folk solgte deres overskydende aftensmad til andre i nabolaget.

Men fire år senere i 2018 bliver det lovligt for private at sælge madretter videre til fremmede. Der er en begrænsning, så man højst må sælge 4-5 måltider om ugen.

Her kan et måltid være alt fra en porretærte, et surdejsbrød og en pose med 40 frikadeller til et helt måltid med hummer, boeuf mignon og is til 500 kroner kuverten.

- Vi har et ganske stort madspild på mange niveauer i samfundet, blandt andet der hvor vores egen mad ryger i skraldespanden i stedet for i munden på nogen. Når noget er tilovers, skal man kunne dele det med naboen.

- Der er også dem, der går med en lille kok i maven og har lyst til at teste, hvor langt det rækker, og her kan det være et sted at starte, siger fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til Politiken.

Ministeren kalder det "en Lasagne-Uber" med henvisning til kørselstjenesten Uber.

Det er også en måde at tjene nogle ekstra penge på - op mod 100.000 kroner om året ifølge Fødevarestyrelsens overslag.

/ritzau/