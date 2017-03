HERNING: Det kommer ikke bag på Herning Blue Fox’ Lasse Lassen, at han skal op imod Frederikshavn White Hawks i de DM-kvartfinaler, der begynder fredag aften.

Forwarden, der i sæsonen 2014-2015 var kaptajn hos vendelboerne, forstår godt høgenes bevæggrunde for at vælge Herning fremfor SønderjyskE.

- Det er nok meget logisk. Vi har haft en svingende sæson, og Frederikshavn har jo også vundet fire af fem kampe mod os, konstaterer Lasse Lassen.

Alligevel tror forwarden på, at han kan være med til at gøre kvartfinalen til endestationen for sin tidligere arbejdsgiver.

- Frederikshavn har et rigtig godt hold, men vi har heller ikke leveret varen i de kampe, vi har haft mod dem. Vi har været for bløde og for nemme at spille mod, og det kommer jo ikke til at ske i kvartfinalen, siger Lasse Lassen, der ser frem til at møde sin tidligere klub.

- Jeg har mange gode kammerater på Frederikshavns hold, og det gør mig bestemt ikke noget, at det er dem, vi skal møde. Det giver lidt mere motivation, fordi håneretten er på spil. Jeg vil rigtig gerne slå dem, siger han.