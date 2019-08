Lasse Norman vinder sin største sejr på landevejen

CYKELSPORT: Lasse Norman Hansen kalder fredagens etapesejr i PostNord Danmark Rundt for karrierens største sejr i landevejscykling.

Den 27-årige rytter, der kører for det belgiske hold Corendon-Circus, var hurtigst i mål på løbets kongeetape, der sluttede i Vejle for enden af den berygtede Kiddesvej.

- Det var kæmpestort for mig. Jeg synes, at det hele har kørt lidt stramt for mig på det seneste, så jeg er utrolig glad for at få det vendt og specielt på en dag som i dag.

- Det betyder virkelig meget. Sidste år tabte jeg trøjen på denne her etape, og at vinde her i dag betyder bare rigtig meget for mig, siger Norman Hansen.

I en tæt spurt vandt han foran Jonas Vingegaard, Niklas Larsen og Rasmus Quaade.

Resultatet sender ham op på en samlet andenplads med seks sekunder op til Niklas Larsen fra ColoQuick, der fører løbet. Men bagved er Quaade blot et enkelt sekund efter, mens Vingegaard er to sekunder efter Norman Hansen.

- Vi har både noget at forsvare og også noget at vinde, så vi skal ud og kæmpe for det.

- Jeg har ikke lyst til at kigge bagud nu. Og hvis jeg kunne slå ham (Niklas Larsen) i dag, så kan jeg også slå ham i morgen, siger Lasse Norman Hansen.

Det næste slag i det tætte klassement står lørdag, hvor næstsidste etape af Danmark Rundt går fra Korsør til det bakkede Asnæs Indelukke, hvor finalen venter rytterne.

- Det skal også nok blive en svær finale, og jeg tror, at vi alle sammen har ondt i benene, siger Lasse Norman Hansen.

Løbet slutter søndag på Frederiksberg.

/ritzau/