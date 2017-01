Når køretøjer bliver brugt som våben

Det formodede angreb i Jerusalem er et i en række, hvor tunge køretøjer er blevet brugt som våben.

Blandt andet har den militante gruppe Islamisk Stat (IS) og netværket al-Qaeda i flere år opfordret sine tilhængere til at udføre angreb ved at køre mennesker over.

* 8. januar 2017: En lastbil kører ind i en menneskemængde på en promenade i Jerusalem. Mindst fire mennesker dør, og adskillige bliver kvæstet.

* 19. december 2016: Mindst 12 personer omkommer, mens 48 bliver såret, da en lastbil brager ind i gæster og boder på et julemarked i det centrale Berlin.

* 14. juli 2016: En mand pløjer en lastbil gennem en menneskemængde, der er samlet i Nice for at fejre Frankrigs nationaldag. I alt 86 personer mister livet. Flere end 400 andre bliver såret.

* 20. oktober 2014: Den canadiske soldat Patrice Vincent bliver påkørt og dræbt i Québec. Gerningsmanden er en 25-årig canadier, som er konverteret til islam.

* 22. maj 2013: Soldaten Lee Rigby bliver dræbt uden for Woolwich-kasernen i det sydøstlige London. Han bliver kørt over af en bil. Bag rattet sidder to mænd, der forinden var konverteret til islam.

* 30. juni 2007: To mænd kører en brændende bil ind i hovedterminalen i lufthavnen i Glasgow, Skotland.

Kilder: Ritzau, NTB, Reuters