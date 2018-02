Lastbil med 300 flygtninge vælter i Libyen - 23 er dræbt

Mindst 23 mennesker har mistet livet i en trafikulykke i det nordvestlige Libyen, da en lastbil fyldt med hundredvis af flygtninge og migranter væltede onsdag.

124 andre kom til skade, hvoraf de 35 blev bragt til hospitaler i hovedstaden Tripoli.

Det rapporterer lokale medier ifølge Al Jazeera.

Ifølge Libya Observer var der anslået 300 flygtninge og migranter i lastbilen, blandt dem folk fra Somalia og Eritrea.

Ulykken skete omkring 60 kilometer syd for landsbyen Bani Walid, der ligger 180 kilometer sydøst for Tripoli.

Libyen er i løbet af de senere år blevet et vigtigt transitpunkt for flygtninge og migranter, der tager den farlige vej til Europa over Middelhavet.

Ifølge FN's Flygtningeorganisation (UNHCR) begynder 90 procent af de mennesker, der krydser Middelhavet på vej mod Europa, deres rejse i Libyen.

Den Internationale Organisation for Migration (IOM) vurderer, at op mod en million mennesker, der er flygtet fra deres hjemland, i øjeblikket befinder sig i Libyen.

Ifølge tal fra IOM ankom 120.000 mennesker sidste år til EU-lande efter at have rejst over Middelhavet fra Nordafrika.

Det vurderes, at flere end 20.000 mennesker er døde i forsøget på at nå Italien via Middelhavet i løbet af de seneste fire år. Det gør Europas middelhavsgrænse til den dødeligste i verden, konkluderer IOM.

I begyndelsen af februar druknede omkring 90 flygtninge, da en båd kæntrede ud for Libyens vestkyst. Det skete den 2. februar, kun to uger efter at den italienske kystvagt havde reddet 1400 flygtninge fra overfyldte både i Middelhavet.

