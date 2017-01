Wieghorst: Jeg var ikke et øjeblik i tvivl

Ifølge vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi blev disse udfordringer dog løst forholdsvis hurtigt, og trafikken vendte tilbage til normalen.

Sammenstødet fik lastbilen til at dreje rundt, så den vendte imod kørselsretningen, hvilket gav nogle udfordringer for trafikken.

Uheldet skete klokken kvart over syv.

