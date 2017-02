To mænd sendt bag tremmer for planlagt overfald

En lægebil skal have været på stedet for uheldet, men Ingen skulle angiveligt være kommet til skade ved uheldet.

Uheldet skete en kilometers penge vest for Knivholt Hovedgård på Hjørringvej, og lastbilen røg ind over en cykelsti og en grøft, før den endte i rabatten på den anden side af grøften.

FREDERIKSHAVN: En lastbil fra transportfirmaet Contino, der har hovedkontor i Padborg, kom tirsdag over middag på afveje lidt uden for Frederikshavn.

Lastbilchauffør mistede herredømmet over sit køretøj på Hjørringvej ved Frederikshavn

